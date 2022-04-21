В Великобритании общий локдаун заменят на трехуровневую систему локальных ограничений

08:43 24 ноября Киев, Украина

Борис Джонсон отметил, что Рождество в этом году не будет традиционным, так как правительство Великобритании вынуждено отойти от жесткого повсеместного локдауна и ввести новую трехуровневую систему локальных ограничений.



На следующей неделе правительство Великобритании отменит общий локдаун и введет трехуровневую систему местных карантинных ограничений, сообщает Bloomberg.



Так, магазины, парикмахерские и тренажерные залы откроются во всех зонах страны, спортивные мероприятия на открытом воздухе смогут посещать до 4 000 зрителей, согласно правительственному документу Зимний план COVID-19.



Пабы, бары и рестораны будут работать на вынос в местах, где введен третий - самый высокий уровень карантина.



В своем заявлении в Палату общин Джонсон отметил, что правительство сотрудничает с делегированными администрациями Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии по плану, который позволит людям увидеть своих родных на Рождество.



"Это будет все же тяжелая зима. Рождество не может быть нормальным, и к весне еще долгий путь", - сказал Джонсон.



Он отметил, что нужно продержаться в борьбе против вируса, пока на помощь не придут тестирования и вакцины.