В Великобритании на аукционе крохотный чайник продали за $500 тысяч

07:05 27 Сентябрь Киев, Украина

Как часто порой ненужный хлам оказывается редчайшим произведением. Вот и пылившийся на чердаке одного из домов в Британии старый китайский чайник оказался ценным предметом периода правления императора Цяньлуна. В результате, ранее никому не нужную вещь продали за 495 тысяч долларов на аукционе Hansons Auctioneer.

По словам бывшего владельца, предмет достался ему от деда, который привез его в Великобританию из Азии во время Второй мировой войны. Он признался, что хотел продать реликвию в античную лавку, но потом решил проконсультироваться с экспертом.

Стартовая стоимость лота составляла около 50 тысяч долларов, но из-за того, что восемь человек постоянно повышали цену, в итоге его продали почти в десять раз дороже.

Покупателем стал анонимный участник аукциона из Лондона.

Ранее сообщалось, что житель Москвы нашел в квартире скрипку Страдивари во время уборки в квартире умершей родственницы.

Также стало известно, что в Нидерландах женщина неожиданно продала старую вазу за $9 млн. Она оказалась древним китайским артефактом династии Цин, созданным специально для императора Китая.