В Великобритании массово бастует медперсонал

Десятки тысяч медсестер и медбратьев в Великобритании объявили двухдневную забастовку - крупнейшую в истории британской Национальной службы здравоохранения. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщает The Guardian.
Медперсонал требует изменения системы оплаты труда.
В первый день забастовки, четверг, они не работали с 08.00 до 20.00, из-за чего было отменено большинство приемов у врачей и проведение плановых операций.
В первый день забастовки, четверг, они не работали с 08.00 до 20.00, из-за чего было отменено большинство приемов у врачей и проведение плановых операций.
Второй день забастовки запланирован на следующий вторник, 20 декабря.
Известно, что на этот же день протесты в Британии запланировали работники железных дорог, которые также планируют бастовать в пятницу и субботу.
Кроме этого, позже к забастовкам намерены присоединяться водители автомобилей скорой помощи и пограничники.
Власти Великобритании рассматривают возможность привлечения военных для поддержания жизнеспособности важных общественных служб.
Общественное недовольство связано с ростом цен на продовольственные товары и электроэнергию в Великобритании и обусловленной инфляцией.
Известно, что на этот же день протесты в Британии запланировали работники железных дорог, которые также планируют бастовать в пятницу и субботу.
Кроме этого, позже к забастовкам намерены присоединяться водители автомобилей скорой помощи и пограничники.
Власти Великобритании рассматривают возможность привлечения военных для поддержания жизнеспособности важных общественных служб.
Общественное недовольство связано с ростом цен на продовольственные товары и электроэнергию в Великобритании и обусловленной инфляцией.
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