В Великобритании массово бастует медперсонал

07:32 16 декабря Киев, Украина

Десятки тысяч медсестер и медбратьев в Великобритании объявили двухдневную забастовку - крупнейшую в истории британской Национальной службы здравоохранения. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщает The Guardian.
 
Медперсонал требует изменения системы оплаты труда.

В первый день забастовки, четверг, они не работали с 08.00 до 20.00, из-за чего было отменено большинство приемов у врачей и проведение плановых операций.
 
"Срочная медицинская помощь обеспечивается в полном объеме", - говорится в сообщении.
 
Второй день забастовки запланирован на следующий вторник, 20 декабря.

Известно, что на этот же день протесты в Британии запланировали работники железных дорог, которые также планируют бастовать в пятницу и субботу.

Кроме этого, позже к забастовкам намерены присоединяться водители автомобилей скорой помощи и пограничники.

Власти Великобритании рассматривают возможность привлечения военных для поддержания жизнеспособности важных общественных служб.

Общественное недовольство связано с ростом цен на продовольственные товары и электроэнергию в Великобритании и обусловленной инфляцией.