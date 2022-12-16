В Великобритании массово бастует медперсонал

07:32 16 декабря Киев, Украина

Десятки тысяч медсестер и медбратьев в Великобритании объявили двухдневную забастовку - крупнейшую в истории британской Национальной службы здравоохранения. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщает The Guardian.





В первый день забастовки, четверг, они не работали с 08.00 до 20.00, из-за чего было отменено большинство приемов у врачей и проведение плановых операций. Медперсонал требует изменения системы оплаты труда.В первый день забастовки, четверг, они не работали с 08.00 до 20.00, из-за чего было отменено большинство приемов у врачей и проведение плановых операций.

"Срочная медицинская помощь обеспечивается в полном объеме", - говорится в сообщении.