В Ватикане торжественно зажгли огни на рождественской елке

11:14 11 Декабрь Киев, Украина

Как известно, у части христианского мира принято отмечать праздник Рождества в ночь на 25 декабря. Этой же традиции придерживается и Ватикан. Вчера, 10 декабря, состоялось торжество, посвященное установленной на площади Святого Петра елке. Как всегда, возле елки был создан вертеп. Все это вечером засияло огнями.

Действия, связанные с торжеством по зажиганию огней на елке, транслировалось по телевидению онлайн.

Срубленному 28-метровому дереву было113 лет. До этого момента ель росла в Трентино на севере Италии. Теперь на ней повесили 600 игрушек, изготовленных тоже из дерева вручную. Защитников природы утешает тот факт, что лампочки на елке имеют низкое энергопотребление.

А вот вертепов в этом году установили два: один для Папы, а другой – для народа. Вертеп на площади Святого Петра был привезен из Перу. Персонажи вертепа сделаны из глины, древесины, а также из стекловолокна. Все 30 библейских персонажей одеты в традиционные костюмы жителей Анд.

Перед этим римский папа Франциск рассказал о том, как важен этот праздник для современного христианства и призвал всех не превращать Рождество в коммерческое развлекательное мероприятие.