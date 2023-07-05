В Вашингтоне произошла стрельба, погибли 9 человек, среди них – дети

В Вашингтоне (округ Колумбия, США) во время празднования Дня Независимости произошла стрельба, во время которой погибли девять человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Об этом сообщает Associated Press.
Около часа ночи по местному времени в полицию поступило сообщение о стрельбе на одной из улиц американской столицы, сообщил помощник начальника департамента полиции Вашингтона Лесли Парсонс.
По его словам, по прибытии на место происшествия полицейские обнаружили несколько жертв, в том числе детей 9 и 17 лет.
Полиции пока не удалось идентифицировать погибших
Парсонс отметил, что выстрелы производились из внедорожника темного цвета, проезжавшего по окрестностям. В момент инцидента люди праздновали День независимости США. Полиции неизвестно сколько людей находились в машине и кто стрелял, пока никого не удалось задержать.
Нескольких пострадавших в больницы доставили пожарные и скорая помощь, другие добрались до медучреждений самостоятельно.
Об этом сообщает Associated Press.
Около часа ночи по местному времени в полицию поступило сообщение о стрельбе на одной из улиц американской столицы, сообщил помощник начальника департамента полиции Вашингтона Лесли Парсонс.
По его словам, по прибытии на место происшествия полицейские обнаружили несколько жертв, в том числе детей 9 и 17 лет.
Полиции пока не удалось идентифицировать погибших
Парсонс отметил, что выстрелы производились из внедорожника темного цвета, проезжавшего по окрестностям. В момент инцидента люди праздновали День независимости США. Полиции неизвестно сколько людей находились в машине и кто стрелял, пока никого не удалось задержать.
Нескольких пострадавших в больницы доставили пожарные и скорая помощь, другие добрались до медучреждений самостоятельно.
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