В Варшаве снова арестовали экс-главу Укравтодора

20:52 02 Июнь Киев, Украина





Сегодня, 2 июня суд рассмотрел апелляцию местной прокуратуры на решение суда первой инстанции, который в апреле постановил освободить Новака из СИЗО под залог. В свою очередь размер залога, который Новак должен был оплатить до 26 апреля, опротестовала защита экс-главы Укравтодора.



В результате судья Апелляционного суда Дорота Радлинская отвергла апелляцию защиты Новака об уменьшении размера залога, оставив в силе решение предыдущей инстанции. В суде решили, что Новак должен вернуться в СИЗО и будет освобожден только в случае уплаты 1 млн злотых (7,5 млн гривен – ред.). Апелляционный суд в Варшаве решил вернуть за решетку бывшего главу Укравтодора Славомира Новака , согласно постановлению суда Новак может выйти на свободу после уплаты залога в размере 1 млн злотых – 7,5 млн гривен.Сегодня, 2 июня суд рассмотрел апелляцию местной прокуратуры на решение суда первой инстанции, который в апреле постановил освободить Новака из СИЗО под залог. В свою очередь размер залога, который Новак должен был оплатить до 26 апреля, опротестовала защита экс-главы Укравтодора.В результате судья Апелляционного суда Дорота Радлинская отвергла апелляцию защиты Новака об уменьшении размера залога, оставив в силе решение предыдущей инстанции. В суде решили, что Новак должен вернуться в СИЗО и будет освобожден только в случае уплаты 1 млн злотых (7,5 млн гривен – ред.).

Выполнение этого решения суд назначил до 19 июня.

Как сообщалось, 22 июля прошлого года суд Варшавы арестовал Новака на три месяца по подозрению в коррупционных действиях в должности председателя Укравтодора. Его задержание было следствием сотрудничества НАБУ и польского Центрального антикоррупционного бюро (CBA), а также органов прокуратуры обеих стран. Впоследствии его временный арест еще дважды продлевали. 12 апреля Новак был освобожден из СИЗО.



