08:51 28 ноября Киев, Украина

В Варшаве создали велосипедно-пешеходный маршрут под названием Аллея жертв российской агрессии.



Об этом сообщил представитель офиса координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

"Велосипедная аллея под посольством россии в Варшаве напоминает нам о жертвах российской агрессии. В Варшаве открыли Аллею жертв российской агрессии. Польша помнит!", - отметил Жарин в своем Twitter.

Решение о создании Аллеи жертв российской агрессии возле российского посольства приняли в середине октября.



За соответствующее постановление проголосовали 55 варшавских депутатов, воздержались двое.