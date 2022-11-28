В Варшаве открыли Аллею жертв российской агрессии

08:51 28 ноября Киев, Украина

В Варшаве создали велосипедно-пешеходный маршрут под названием Аллея жертв российской агрессии.

Об этом сообщил представитель офиса координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.
 
"Велосипедная аллея под посольством россии в Варшаве напоминает нам о жертвах российской агрессии. В Варшаве открыли Аллею жертв российской агрессии. Польша помнит!", - отметил Жарин в своем Twitter.
 
Решение о создании Аллеи жертв российской агрессии возле российского посольства приняли в середине октября.

За соответствующее постановление проголосовали 55 варшавских депутатов, воздержались двое.
 
"Название соответствует предложенному местоположению, учитывая продолжающуюся российскую агрессию против Украины. Кроме того, наименование имеет целью спровоцировать, принудить к размышлениям и действиям российское государство", - говорится в обосновании постановления.