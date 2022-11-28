В Варшаве открыли Аллею жертв российской агрессии

В Варшаве создали велосипедно-пешеходный маршрут под названием Аллея жертв российской агрессии.
Об этом сообщил представитель офиса координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.
Об этом сообщил представитель офиса координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.
Решение о создании Аллеи жертв российской агрессии возле российского посольства приняли в середине октября.
За соответствующее постановление проголосовали 55 варшавских депутатов, воздержались двое.
За соответствующее постановление проголосовали 55 варшавских депутатов, воздержались двое.
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