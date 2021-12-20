В Варшаве намерены ввести санкции против РФ из-за Украины

05:52 12 Апрель Киев, Украина

В МИД братской Польши с осуждением высказались о росте нелегальных российских вооруженных формирований на востоке Украины и рассказали о готовности усилить режим санкций в отношении РФ.





В ведомстве отметили, что напряжение в зоне конфликта систематически растет с начала года. В частности, согласно отчетам СММ ОБСЕ, с середины марта случаев нарушения условий перемирия на Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Польши.В ведомстве отметили, что напряжение в зоне конфликта систематически растет с начала года. В частности, согласно отчетам СММ ОБСЕ, с середины марта случаев нарушения условий перемирия на Донбассе зафиксировано втрое больше, чем в январе и феврале.

"Все чаще встречаются случаи очень интенсивных, провокационных обстрелов со стороны нелегальных вооруженных формирований, которые поддерживает Россия . Это приводит к серьезным инцидентам, в результате которых гибнут украинские солдаты", - заявили в польском МИД.

Там также выразили обеспокоенность по поводу концентрации российских войск в оккупированном Крыму и в Черном море. Польская сторона заверила, что свое будущее председательство в ОБСЕ будет использовать для деэскалации ситуации в Донбассе.