В Узбекистане жених ударил невесту во время свадьбы из-за ее победы в конкурсе

11:44 16 июня Киев, Украина





Об этом сообщает Repost.uz.



Видео инцидента широко разошлось в начале июня в соцсетях. В ролике мужчина и женщина за праздничным столом разматывают на скорость В Узбекистане власти Сурхандарьинской области возбудили административное дело о мелком хулиганстве в отношении жениха, который ударил невесту на свадьбе из-за ее победы в свадебном конкурсе Об этом сообщает Repost.uz.Видео инцидента широко разошлось в начале июня в соцсетях. В ролике мужчина и женщина за праздничным столом разматывают на скорость

веревки, но после победы невесты жених бьет ее с размаха по затылку.

После удара один из гостей поначалу улыбался, однако, услышав реакцию других людей, перестал. Девушку из-за стола вывела сидевшая

рядом женщина. При этом жених стоял с гордо поднятой головой.

Ролик разошелся не только соцсетями, но и в медиа, в частности иностранных. Его в эфире показал корейский телеканал JTBC, а публикация о случившемся попала на страницы немецкого издания Bild.



Правоохранители Узунского района провели профилактическую беседу с молодыми и их родителями, а материалы дела направили в суд. В то же

время, как отмечают журналисты, молодожены не расторгли брак и пара даже живет вместе.

Правозащитница и блогер Акида Ханум, считает, что этот случай – только верхушка айсберга, по ее мнению, узбекистанское общество воспринимает подобный поступок в порядке вещей.

"Это не вина одного лишь парня. Он попросту думает, что это нормально – поднимать руку на женщину. Это значит, что его отец поступал так же: бил его мать дома. Общество вокруг него принимает это как нормальное явление. Вот в чем проблема", - сказала правозащитница.

Эта семья не разведется, потому что девушке скажут, кому она нужна и где ее место, добавила Акида Ханум

К сожалению, в Узбекистане женщина находится буквально на дне социальной иерархии. Женщина должна терпеть побои, страдать.

К примеру, в прошлом году всего за 10 месяцев в Центры реабилитации и адаптации лиц, пострадавших от насилия, в стране обратились 7226 человек, большинство из которых (2457) рассказали о психологическом насилии, в 1358 речь шла о физическом, в 666 об экономическом. а в 37 случаях о половом. При этом чиновники не уточняют, какое количество среди пострадавших составляют женщины, однако очевидно, как и в других странах их среди пострадавших большинство.



В декабре 2021-го президент страны Шавкат Мирзиеев подписал закон, обязывающий глав местных самоуправлений докладывать в органы внутренних дел о домашнем насилии. Министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов, рассказывая об этом явлении в стране отмечал, что оно очень распространено.