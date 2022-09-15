В Узбекистане подвели итоги выборов президента

13:34 25 октября Киев, Украина



Отметим, первый раз к власти Мерзиеев пришел сазу после смерти своего предшественника Ислама Каримова в 2016 году. Шавкат Мирзиеев представляет интересы Либерально-демократической партии страны, в свое время был выдвиженцем от Движения предпринимателей и деловых людей.



Западные эксперты отметили, что в предвыборной гонке не участвовал ни один представитель оппозиции, а права граждан на собрания и права СМИ на свободу освещения предвыборных кампаний были нарушены.