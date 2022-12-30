В Узбекистане из-за сиропа от кашля умерли 19 детей

14:31 30 декабря Киев, Украина

В четверг, 29 декабря, индийский регуляторный орган по лекарственным средствам заявил, что проинспектировал предприятие, где изготовляли сироп от кашля, связанный со смертью 19 детей в Узбекистане , и пообещал принять дополнительные меры на основе своих выводов.

Об этом сообщает Reuters.



Юристы компании Marion Biotech, индийского производителя сиропа Dok-1 Max, заявили, что компания сожалеет о смерти и остановила производство.



Согласно заявлению Министерства здравоохранения Индии, регуляторный орган по лекарственным средствам проверил предприятие Noida компании Marion Biotech в штате Уттар-Прадеш и поддерживает регулярную связь со своим коллегой в Узбекистане.

"Образцы сиропа от кашля были взяты из производственных помещений и отправлены в региональную лабораторию тестирования", - сообщили в Минздраве Индии.

Власти Узбекистана накануне сообщили, что 18 детей скончались после употребления сиропа индийской фармацевтической компании для облегчения симптомов простуды и гриппа, передает узбекистанская служба Радио Свобода. Главный врач Самаркандского областного детского многопрофильного медицинского центра в письме в адрес председателя областного управления здравоохранения заявлял, что в общей сложности у 21 ребенка, принимавшего лекарства "Док-1 Макс", «были выявлены признаки поражения почек и почечной недостаточности.



В четверг узбекские СМИ со ссылкой на областную прокуратуру сообщили о смерти годовалого ребенка.