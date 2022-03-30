В Украину прибыли российские войска с территории Грузии

06:52 30 марта Киев, Украина

Продолжаются 35-е сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке 30 марта.



С целью комплектования вооруженных сил РФ с оккупированных территорий Грузии на территорию Украины были переброшены подразделения 4-й (Цхинвальский район, Южная Осетия) и 7-я (Абхазия) военных баз, входящих в состав Южного военного округа.



От 4-й военной базы было сформировано и отправлено в Украину три БТГр общей численностью до 1200 человек российских и осетинских военнослужащих. Из подразделений 7-й военной базы было сформировано две БТГр, а это около 800 человек.



На временно занятых врагом территориях Запорожской и Херсонской областей враг продолжает совершать противоправные действия в отношении местного населения. Так, в населенном пункте Большая Белозерка подразделения российских оккупантов рассредоточились по всему населенному пункту и разместили технику между жилыми домами.



В городе Мелитополь захватчики на подступах к городу оборудовали блокпосты и усилили перепускной режим.



Враг продолжает грабить дома и квартиры местных жителей, задерживать проукраинских активистов и работников государственных органов.



На временно оккупированной территории Луганской области оккупационные власти планируют провести очередную волну мобилизации с 1 апреля текущего года. Не исключено, что будут такие попытки и на недавно захваченных территориях области.



По имеющейся информации, вооруженные силы РФ и далее испытывают проблемы с комплектованием подразделений личным составом. Так, военнослужащие срочной службы 26-го танкового полка из состава 47-й танковой дивизии, подписавшие контракты, после их участия в войне с Украиной начали подавать рапорты с просьбой расторгнуть контракт и направить для дальнейшего прохождения службы в пункт постоянной дислокации.



Группировкой Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки были отбиты четыре атаки российских оккупантов. Нашими воинами уничтожены семь танков, семь единиц бронированной, две единицы автомобильной техники и противотанковое орудие. Противник понес потери и в живой силе.