В Украину прибыла первая партия новой военной помощи от США

С начала российской агрессии правительство США поддержало и продолжает поддерживать Украину в ее сопротивлении вражеским войскам. В Украину из США прибыла первая партия с американской военной помощью Украине в рамках нового пакета на 800 млн долларов. Об этом сообщает представитель Белого дома, передает CNN.

США впервые согласились предоставить Киеву мощное оружие, включая 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм пушек Howitzer и еще 300 дронов Switchblade.

В пятницу, 15 апреля, высокопоставленный представитель министерства обороны сообщил, что первая партия оружия и техники должна прибыть в Украину в ближайшие 24 часа.

Ранее сообщалось, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 800 млн долларов. Он включает бронетехнику, вертолеты, беспилотники, ракеты Javelin и многое другое.