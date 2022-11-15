В Украине погиб гражданин Замбии, правительство африканской страны потребовало от рф объяснений

19:03 14 ноября Киев, Украина

В Украине погиб замбийский студент, который учился в Московском инженерно-физическом институте, а затем был осужден за торговлю наркотиками.

Об этом заявил премьер-министр африканской страны Стэнли Какубо.

В апреле 2020 года Ньиренду признали виновным в хранении наркотиков и приговорили к девяти с половиной годам тюремного заключения. Какубо встретился с семьей погибшего и пообещал сообщить подробности, как только российские власти предоставят Замбии информацию.



Замбия выясняет, как именно их гражданин попал на войну в Украину, где погиб 22 сентября. Дипломатов проинформировали о смерти только 9 ноября.

"Правительство Замбии обратилось к властям россии с просьбой срочно предоставить информацию об обстоятельствах, при которых гражданин Замбии, отбывающий наказание в Москве, мог быть завербован для участия в боевых действиях в Украине", - заявил министр.

По словам министра, останки Ньиренды были перевезены в Ростов-на-Дону, откуда их отправят в Замбию.

К середине октября в Украине погибли как минимум 458 заключенных, завербованных ЧВК «Вагнера». Впервые информация о том, что ЧВК «Вагнера» бизнесмена евгения пригожина вербует заключенных, появилась в августе. Тогда в Сети было опубликовано видео, где пригожин, обещает помилование в обмен на полгода службы по контракту в Украине.



Воевать в Украину отправляют и иностранных заключенных. Заключенным предлагают снять судимость, заплатить $1000 и сразу выдать российский паспорт.