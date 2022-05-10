В Туркменистане вводят жесткие ограничения для женщин

17:07 09 мая Киев, Украина

Вскоре после того, как Сердар Бердымухамедов сменил своего отца в должности президента Туркменистана в результате фиктивных выборов 12 марта, в стране ввели неофициальные дискриминационные ограничения для женщин, которые одновременно жестко контролируют.

Об этом пишет региональное отделение Радио Свобода.

Женщинам запрещают пользоваться определенными косметическими услугами, в частности наращивать ресницы и ногти, делать пластические операции, носить облегающую одежду, красить волосы. Также введены запреты на косметические операции, такие как увеличение груди и губ или даже татуаж бровей, популярный среди многих молодых женщин в Туркменистане, говорится в издании.

В последние недели десятки женщин потеряли работу за якобы вставленные грудные импланты или увеличенные губы.



По сообщениям многочисленных очевидцев в Ашхабаде и других туркменских городах, полиция во время беспрецедентных рейдов в общественных местах и офисах задерживает женщин с накладными ресницами и ногтями и доставляет их в отделения.

По словам одного из жителей Ашхабада, женщинам приказали избавиться от результатов косметических процедур и уплатить штраф в размере около 140 долларов. Это половина средней зарплаты в Туркменистане, отмечает издание.

Две возмущенные нарушением их прав женщины отказались платить штраф и заявили об этом сотруднику полиции. Тот остановил их 27 апреля из-за накладных ресниц, сообщил очевидец. "Женщины требовали у полицейского показать им копию документа, запрещающего [накладные ресницы]", - рассказал он.

Кроме того, сотрудники полиции останавливают женщин на улицах и в общественном транспорте, чтобы проверить, не увеличены ли у них губы косметическим путем, рассказала жительница Балканского велаята.

"Полиция требует, чтобы женщины снимали маски с лица, чтобы проверить, не увеличены ли у них губы. Этот президент оказался женоненавистником. В Туркменистане нет вообще никакого гендерного равенства", - сообщила одна из жительниц на условиях анонимности.

Также в рамках дальнейшего ограничения прав правительство запретило женщинам ездить в автомобилях с мужчинами, не являющимися их родственниками, сидеть на переднем сиденье рядом с водителем, как в такси, так и в частных автомобилях. За это водителям грозит штраф в размере двух тысяч долларов. После 20 часов водителям вообще не разрешено подвозить женщин, даже своих родственниц.