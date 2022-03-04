В Турцию пришел летний снегопад

В ночь на четверг в ряде высокогорных деревень черноморских провинций Турции неожиданно выпал июньский снег.
Об этом сообщает CNN Türk.
Сейчас в большей части Эгейского и Средиземноморского регионов, Юго-Восточной, Центральной и Восточной Анатолии наблюдается солнечная и жаркая погода. В то же время в Причерноморье и других провинциях с наступлением июня температура воздуха снижалась.
Холодная и дождливая погода наблюдается в Трабзоне, Ризе, Артвине, Гиресуне, Байбурте, Болу и Кайсере.
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