В Турцию пришел летний снегопад

19:59 03 Июнь Киев, Украина

В ночь на четверг в ряде высокогорных деревень черноморских провинций Турции неожиданно выпал июньский снег

Об этом сообщает CNN Türk.

«В июне в высоких районах Болу и Кайсери выпал снег. Пока жители юга страны радовались приходу лета, на севере вызывает удивление снег, выпавший в первый месяц лета», - сообщает телеканал.

Сейчас в большей части Эгейского и Средиземноморского регионов, Юго-Восточной, Центральной и Восточной Анатолии наблюдается солнечная и жаркая погода. В то же время в Причерноморье и других провинциях с наступлением июня температура воздуха снижалась.



Холодная и дождливая погода наблюдается в Трабзоне, Ризе, Артвине, Гиресуне, Байбурте, Болу и Кайсере.