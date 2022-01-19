В Турции закрылся отель после вечеринки украинцев и россиян

15:54 04 Май Киев, Украина

Власти Турции закрыли пятизвездочный отель Bosphorus Sorgun из-за вечеринки с нарушением карантинных ограничений.

Об этом сообщает местное издание Türkiye.

Масштабную вечеринку устроили по случаю празднования Пасхи, 2 мая. При этом отдыхавшие там украинцы, белорусы и россияне не соблюдали социальую дистанцию и другие правила коронавирусных ограничений.



Местные власти узнали о вечеринке после того, как присутствовавшие на ней гости начали делиться фото и видео с мероприятия в социальных сетях. После этого в отель прибыли правоохранители с инспекцией и аннулировали сертификат, который позволял отелю работать в условиях пандемии.

"В социальные сети и средства массовой информации попали изображения, нарушающие меры по противодействию пандемии. Наши коллеги посетили отель. По протоколам, составленным в результате проведенных экспертиз, инцидент подтвердился", — заявил губернатор Антальи Эрсин Языджи.

Позже представитель отеля Bosphorus Sorgun, в котором была вечеринка, заявили, что автором ролика стал украинец-аниматор из другого отеля, который решил отдохнуть у них в тот вечер.