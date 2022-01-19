В Турции закрылся отель после вечеринки украинцев и россиян

Власти Турции закрыли пятизвездочный отель Bosphorus Sorgun из-за вечеринки с нарушением карантинных ограничений.
Об этом сообщает местное издание Türkiye.
Масштабную вечеринку устроили по случаю празднования Пасхи, 2 мая. При этом отдыхавшие там украинцы, белорусы и россияне не соблюдали социальую дистанцию и другие правила коронавирусных ограничений.
Местные власти узнали о вечеринке после того, как присутствовавшие на ней гости начали делиться фото и видео с мероприятия в социальных сетях. После этого в отель прибыли правоохранители с инспекцией и аннулировали сертификат, который позволял отелю работать в условиях пандемии.
Местные власти узнали о вечеринке после того, как присутствовавшие на ней гости начали делиться фото и видео с мероприятия в социальных сетях. После этого в отель прибыли правоохранители с инспекцией и аннулировали сертификат, который позволял отелю работать в условиях пандемии.
Позже представитель отеля Bosphorus Sorgun, в котором была вечеринка, заявили, что автором ролика стал украинец-аниматор из другого отеля, который решил отдохнуть у них в тот вечер.
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