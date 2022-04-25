В Турции задумались над введением карантинных ограничений

Власти Турции всерьез задумались над вводом карантинных ограничений, они могут касаться ограничения авиаперелетов для иностранцев. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа призвал жителей республики активнее вакцинироваться.
Об этом в пятницу, 23 июля, политик написал на своей странице в Twitter.
"Сегодня зарегистрировано 11 094 новых случая заражения. Мы должны вернуться к строгим карантинным мерам и немедленно всем сделать первую прививку", - написал министр.
Рост числа заболевших в Турции начался с середины июля, до этого в стране подтверждали по 4–5 тыс. случаев заражения в день.
"Сегодня зарегистрировано 11 094 новых случая заражения. Мы должны вернуться к строгим карантинным мерам и немедленно всем сделать первую прививку", - написал министр.
Рост числа заболевших в Турции начался с середины июля, до этого в стране подтверждали по 4–5 тыс. случаев заражения в день.
/>Коронавирус был впервые выявлен на территории республики 10 марта прошлого года у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 5,514 млн, умерли 50 450 человек.
По данным Минздрава, 39,26 млн граждан Турции получили первую дозу вакцины от COVID-19, более 22 млн получили вторую дозу.
Власти Турции не исключают, что, если заболеваемость коронавирусом продолжит расти, Минздрав страны может пойти на ограничения авиаперелетов для иностранцев.
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