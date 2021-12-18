В Турции задержан подозреваемый в убийстве президента Гаити

11:51 16 Ноябрь Киев, Украина

Власти Турции арестовали мужчину, которого подозревают в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза в июле 2021 года.

Об этом сообщает Reuters.



«Я только что разговаривал по телефону с турецким министром, моим другом Мевлутом Чавушоглу, чтобы поблагодарить Турцию за арест Самира Хандала, представляющего большой интерес для следствия по убийству президента», – сообщил министр иностранных дел Гаити в Twitter.



16 ноября Хандала, разыскиваемого по красному сообщению Интерпола, был задержан в аэропорту Стамбула, когда он летел транзитом из США в Иорданию.



/>Жовенель Моиз возглавлял Гаити более 4 лет – с 7 февраля 2017-го.



Напомним, президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь на 7 июля в ходе вооруженного нападения на его резиденцию. Его жена получила ранения.



К слову, вдова убитого президента Гаити Жовенеля Моиса Мартин Моис в субботу, в июле, вернулась на родину после лечения в США.



Ранее сообщалось, что на Гаити в июле арестовали ключевого подозреваемого в организации убийства президента страны Жовенеля Моиза.



За это правоохранители задержали доктора Кристиана Эммануэля Санона. Подозреваемый является гаитянином по происхождению, однако живет в штате Флорида. По данным следствия, именно он договорился о совершении преступления с базисной в Майами частной охранной фирмой CTU SECURITY.



В целом полиция арестовала по этому делу троих гаитян.