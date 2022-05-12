В Турции взяты под контроль почти все очаги лесных пожаров

По информации властей Турции, на сегодняшний день удалось взять под контроль почти все очаги лесных пожаров, за исключением пожаров в Миласе и Кейчегизе.
Об этом сообщает Anadolu в понедельник, 9 августа.
Жертвами пожаров стали восемь человек, пострадали - 864.
Власти Турции заверили, что выгоревшие территории не будут использоваться для других целей, кроме как для новых зеленых насаждений.
В частности, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган пообещал высадить по три саженца на каждого жителя Турции, чтобы восстановить территории от разрушительных пожаров.
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