В Турции взяты под контроль почти все очаги лесных пожаров

21:19 09 августа Киев, Украина

По информации властей Турции, на сегодняшний день удалось взять под контроль почти все очаги лесных пожаров, за исключением пожаров в Миласе и Кейчегизе.

Об этом сообщает Anadolu в понедельник, 9 августа.

"Спустя почти две недели взяты под контроль или потушены 234 пожара, за исключением пожаров в Миласе и Кейчегизе. "Герои леса" продолжают работать с большой преданностью с земли и воздуха в Миласе и Кейчегизе. ", - заявил министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.

Жертвами пожаров стали восемь человек, пострадали - 864.



Власти Турции заверили, что выгоревшие территории не будут использоваться для других целей, кроме как для новых зеленых насаждений.



В частности, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган пообещал высадить по три саженца на каждого жителя Турции, чтобы восстановить территории от разрушительных пожаров.