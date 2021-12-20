В Турции второй случай крушения военного самолета на этой неделе

16:26 09 Апрель Киев, Украина

В районе турецкого Измира потерпел крушение самолет ВВС Турции, благодаря оперативным поисково-спасательным работам пилотов спасли.



Это второй случай крушения военного самолета на этой неделе, сообщает Минобороны Турции.

«Самолет типа КТ-1 в ходе учебного полета в Измире потерпел крушение. Два пилота спаслись», - говорится в сообщении.

Самолет упал в море в районе Фочи. Пилотов спасли благодаря поисково-спасательным работам, которые были немедленно начаты в районе аварии.



Самолет типа КТ-1 южнокорейского производства, предназначенный для учебных полетов. Имеет два турбовинтовых двигателя, длина 10,26 метра, размах крыльев 10,59 метра. Экипаж - 2 человека.