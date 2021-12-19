В Турции вспыхнули антиправительственные протесты на фоне падения нацвалюты

12:35 24 Ноябрь Киев, Украина

В ночь на вторник, 23 ноября, после исторического краха лиры, группы протестующих прошли маршем по улицам Стамбула и Анкары. Люди скандировали «истифа» (отставка), обращаясь к президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и его Партии справедливости и развития (ПСР).



23 ноября турецкая лира упала на 15%, что стало вторым худшим днем после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил в защиту недавнего резкого снижения ставок и пообещал выиграть «экономическую войну за независимость», несмотря на широко распространенную критику и призывы изменить курс.

Лира за неделю упала с 11,37 до 13,21 за доллар, достигнув рекордного минимума. А годовая инфляция приблизилась к отметке 20%.

Эрдоган защищал денежно-кредитную политику своего правительства, проводя политику низких ставок ради дешевых кредитов, которые по его мнению ускорят экономический рост и создают новые рабочие места.



Но увеличение кредитования по низким ставкам увеличивает инфляцию и спрос на валюту в стране, снижая курс лиры.