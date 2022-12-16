В Турции впервые арестовали журналиста по закону о фейках

В Турции суд постановил арестовать журналиста Синана Айгуля за якобы распространение "дезинформации" - это стало первым досудебным задержанием в соответствии с новым законом о фейках.
Об этом сообщил адвокат арестованного Дияр Орак, пишет Reuters .
Айгуля задержали после того, как он написал в твитере о том, что 14-летняя девочка якобы испытала сексуальное насилие со стороны мужчин, включая полицейских и солдат.
Позже журналист отказался от этой истории, объяснив, что местный губернатор убедил его в том, что она не соответствует действительности.
Айгуль, являющийся главой Ассоциации журналистов провинции Битлис, извинился за публикацию не подтвержденной официальными властями информации.
Несмотря на это, местный суд постановил взять медийщика под стражу до начала судебного процесса. Судьи решили, поскольку мужчина имеет многочисленную аудиторию в твитере, то его действия могут "привести к страху и панике среди населения и нарушить мир в стране".
В суде Айгуль заявил, что исправил ошибку после разговора с представителем власти, удалил твит и не собирался совершать преступление.
Адвокат Айгуля заявил, что задержание было незаконным.
Об этом сообщил адвокат арестованного Дияр Орак, пишет Reuters .
Айгуля задержали после того, как он написал в твитере о том, что 14-летняя девочка якобы испытала сексуальное насилие со стороны мужчин, включая полицейских и солдат.
Позже журналист отказался от этой истории, объяснив, что местный губернатор убедил его в том, что она не соответствует действительности.
Айгуль, являющийся главой Ассоциации журналистов провинции Битлис, извинился за публикацию не подтвержденной официальными властями информации.
Несмотря на это, местный суд постановил взять медийщика под стражу до начала судебного процесса. Судьи решили, поскольку мужчина имеет многочисленную аудиторию в твитере, то его действия могут "привести к страху и панике среди населения и нарушить мир в стране".
В суде Айгуль заявил, что исправил ошибку после разговора с представителем власти, удалил твит и не собирался совершать преступление.
Адвокат Айгуля заявил, что задержание было незаконным.
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