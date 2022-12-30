В Турции в ресторане произошел взрыв, погибли 7 человек

18:15 30 декабря Киев, Украина

В ресторане города Айдын, расположенного на западе Турции, произошел взрыв, в результате которого погибли семь человек, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщает NTV.

По данным издания, инцидент произошел в ресторане, расположенном на улице Кипр в районе Назилли, около 15:30. Взрыв произошел при замене газовой трубы.
"Во время замены трубы в кухонной части ресторана произошел сильный взрыв. После взрыва возник пожар", - говорится в сообщении.
На место взрыва было направлено большое количество пожарных и 112 расчетов.

Губернатор Айдина Хусейн Аксой заявил, что в результате взрыва погибли 7 человек, еще 5 человека получили ранения, один из них в тяжелом
состоянии. 
После взрыва стало известно, что находившиеся внутри два человека прыгнули со второго этажа ресторана, спасаясь от огня. В то же время пожар, возникший после взрыва, был быстро ликвидирован.

Министр юстиции Бекир Боздаг сообщил, что Генеральная прокуратура города Назилли начала судебное расследование и назначила трех прокуроров. Он добавил, что человек, который может быть причастен к взрыву, уже задержан.