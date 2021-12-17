В Турции разбился военный самолет, погиб пилот

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В турецкой провинции Конья потерпел крушение истребитель NF-5 ВВС Турции при выполнении фигур высшего пилотажа.

Об этом сообщает газета Sabah в среду, 7 апреля.



Отмечается, что легкий многоцелевой истребитель NF-5 входил в пилотажную группу ВВС Турции Türk Yıldızları (Турецкие звезды). Катастрофа произошла во время выполнения фигур высшего пилотажа. Пилот погиб.



На месте крушения самолета работают экстренные службы. Среди возможных причин аварии называются неисправность техники и человеческий фактор.



Президент Турции Тайип Эрдоган выразил соболезнования семье погибшего пилота – капитана Бурака Генччелеби.