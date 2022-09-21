В Турции разбился российский пожарный вертолет

20:24 21 сентября Киев, Украина

В Турции разбился российский вертолёт, помогавший в тушении лесных пожаров. По предварительной информации, погибли два человека.

Крушение произошло на западе Турции в провинции Денизли, сообщает Анадолу.

Губернатор провинции Али Фуат Атик заявил, что авария произошла вблизи населенного пункта Чардак. К месту происшествия направили группы

спасателей.

По данным МВД Турции, в результате крушения вертолета погибли два человека, пятеро получили ранения. При этом известно, что по крайней мере пятеро из семи человек, находившихся на борту вертолета, были гражданами россии.

На обнародованном видео заметно, что у вертолета есть логотип российской компании Vladivostok Avia.

По данным местных СМИ, воздушное судно должно было быть задействовано при тушении пожаров в Мармарисе.