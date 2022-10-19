В Турции провели испытательный пуск тайно созданной баллистической ракеты — Bloomberg

18 октября Турция произвела испытательный запуск баллистической ракеты малой дальности местного производства над Черным морем в рамках секретного ракетного проекта под названием Tayfun.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники знакомые с темой.
По словам людей, говоривших на условиях анонимности, ракета была выпущена в 7 утра по местному времени с мобильной платформы из аэропорта неподалеку от портового города Ризе. По словам источников, снаряд пролетел 561 километр, прежде чем упасть у побережья порта Синоп. В настоящее время это турецкое оружие имеет наибольшую дальность среди всех видов подобного оружия, разработанного в стране, пишет издание.
Секретный ракетный проект, получивший название Tayfun работает уже несколько лет, сообщили источники, не вдаваясь в подробности. Руководство оборонной промышленности Турции, занимающееся производством оружия местного производства, отказалось разглашать какую-либо информацию о проекте.
Турция получила систему противоракетной обороны С-400 производства россии в 2019 году. В ответ ввели США санкции против Турции и запретили ей разрабатывать и получать истребители-невидимки F-35 корпорации Lockheed Martin Corp.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники знакомые с темой.
По словам людей, говоривших на условиях анонимности, ракета была выпущена в 7 утра по местному времени с мобильной платформы из аэропорта неподалеку от портового города Ризе. По словам источников, снаряд пролетел 561 километр, прежде чем упасть у побережья порта Синоп. В настоящее время это турецкое оружие имеет наибольшую дальность среди всех видов подобного оружия, разработанного в стране, пишет издание.
Секретный ракетный проект, получивший название Tayfun работает уже несколько лет, сообщили источники, не вдаваясь в подробности. Руководство оборонной промышленности Турции, занимающееся производством оружия местного производства, отказалось разглашать какую-либо информацию о проекте.
Турция получила систему противоракетной обороны С-400 производства россии в 2019 году. В ответ ввели США санкции против Турции и запретили ей разрабатывать и получать истребители-невидимки F-35 корпорации Lockheed Martin Corp.
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