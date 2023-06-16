В Турции проходит второй тур выборов президента: результаты соцопросов

Сегодня внимание мировой общественности сосредоточено на проходящем в Турции втором туре президентских выборов. Эти выборы имеют достаточно высокие ставки, ведь на фоне вторжения россии в Украину решают судьбу ключевого союзника НАТО и регионального посредника между россией, Ближним Востоком и Западом.

За главную должность в стране продолжают борьбу действующий президент Реджеп Эрдоган и кандидат от оппозиции Кемаль Киличдароглу.

Накануне были опубликованы результаты соцопроса центра ORC. Согласно которым с небольшим отрывом лидирует Кемаль Киличдароглу, которого готовы поддержать 48,1% респондентов. Эрдоган набирает 46,7% голосов. Еще 5,2% респондентов не определились с выбором. Отмечается, что в случае распределения неопределившихся голосов Киличдароглу поддержат 50,8%, Эрдогана – 49,2%.

Опрос проводился 24-25 мая. В нем приняли участие 3950 человек в 28 из 81 провинции, погрешность составила 2,4%.

Напомним, по итогам первого тура выборов Эрдоган набрал 49,51% голосов избирателей, а лидер оппозиции Киличдароглу – 44,88%. Второй тур выборов президента состоится сегодня, в воскресенье, 28 мая.