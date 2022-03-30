В Турции прекратили поисково-спасательные работы. Жертвами землетрясения стали 116 человек

15:46 04 ноября Киев, Украина

Управление чрезвычайных ситуаций Турции официально заявило о прекращении поисковых работ. По последним данным жертвами землетрясения, которое произошло 30 октября в водах Эгейского моря стали 116 человек.



Об этом сообщает Reuters.



В результате землетрясения в Измире погибли 114 человек, еще 1035 человек пострадали, из них 137 человек до сих пор находятся в больницах. Еще два человека погибли при землетрясении на греческом острове Самос.

Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции объявило о завершении поисково-спасательных работ в районе 17 поврежденных и обрушившихся зданий в зоне землетрясения. Бригады занимаются расчисткой завалов.



По данным турецкого управления, в результате землетрясения затонули 22 лодки, а 43 другие сели на мель, из которых 40 удалось спасти.



