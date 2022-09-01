В Турции представили новую модель Bayraktar - Kızılelma

Новую модель ударного беспилотника Bayraktar под названием Kızılelma (Красное яблоко) представили во вторник, 30 августа, в турецком городе Самсун.
Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu.
Презентация состоялась в рамках авиационно-космического фестиваля Teknofest Karadeniz.
Технический директор компании Baykar Teknoloji Сельчук Байрактар отметил, что системы подобные Bayraktar Kızılelma – это будущее военной авиации.
В частности, он подчеркнул, что они способны к "агрессивному маневрированию" и обладают развитой системой искусственного интеллекта.
Новая модель дрона оснащена реактивным двигателем. Kızılelma для взлета достаточно минимальной длины полосы: беспилотник способен стартовать с палубы легкого авианосца.
Презентация состоялась в рамках авиационно-космического фестиваля Teknofest Karadeniz.
Технический директор компании Baykar Teknoloji Сельчук Байрактар отметил, что системы подобные Bayraktar Kızılelma – это будущее военной авиации.
В частности, он подчеркнул, что они способны к "агрессивному маневрированию" и обладают развитой системой искусственного интеллекта.
Новая модель дрона оснащена реактивным двигателем. Kızılelma для взлета достаточно минимальной длины полосы: беспилотник способен стартовать с палубы легкого авианосца.
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