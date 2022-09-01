В Турции представили новую модель Bayraktar - Kızılelma

20:15 30 августа Киев, Украина

Новую модель ударного беспилотника Bayraktar под названием Kızılelma (Красное яблоко) представили во вторник, 30 августа, в турецком городе Самсун.

Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu.



Презентация состоялась в рамках авиационно-космического фестиваля Teknofest Karadeniz.



Технический директор компании Baykar Teknoloji Сельчук Байрактар отметил, что системы подобные Bayraktar Kızılelma – это будущее военной авиации.



В частности, он подчеркнул, что они способны к "агрессивному маневрированию" и обладают развитой системой искусственного интеллекта.



Новая модель дрона оснащена реактивным двигателем. Kızılelma для взлета достаточно минимальной длины полосы: беспилотник способен стартовать с палубы легкого авианосца.