В Турции появилась вторая специальная авиакомпания для россиян

В турецкой Анталье будет создана вторая авиакомпания, которая займется полетами в россию. Компания MGA Aviation (Mavigok Aviation) уже получила предварительное разрешение Главного управления гражданской авиации, сообщает издание AirportHaber.
Приступить к первым полетам компания рассчитывает в ближайшем будущем. Уже сформированы технические, инженерные, бухгалтерские, финансовые и логистические отделы.
В парке MGA Aviation находятся четыре самолета: два Boeing 737-900 и два Boeing 777. Компания собирается нанять опытный летный состав для них — 50 сотрудников.
На первом этапе MGA Aviation сосредоточится на рейсах в россию, но в дальнейшем география полетов расширится.
MGA Aviation — вторая авиакомпания, которую создают в Турции для перевозки российских туристов. Ранее AirportHaber сообщал о создании перевозчика Southwind, который призван «не оставлять российский рынок пустым и не перекрывать турпоток в Турцию». Первые рейсы Southwind запланированы на конец мая.
На фоне войны в Украине турецкие власти приняли «дорожную карту» по привлечению российских туристов. Помимо создания специальных авиакомпаний план подразумевает выделение работающим в России турецким туроператорам кредитов на общую сумму $300 млн. Также авиакомпания Turkish Airlines выделит для российских туристов 1,5 млн мест на собственных рейсах. Эти меры, как рассчитывают турецкие власти, привлекут в страну не менее 3 млн российских туристов.
Приступить к первым полетам компания рассчитывает в ближайшем будущем. Уже сформированы технические, инженерные, бухгалтерские, финансовые и логистические отделы.
В парке MGA Aviation находятся четыре самолета: два Boeing 737-900 и два Boeing 777. Компания собирается нанять опытный летный состав для них — 50 сотрудников.
На первом этапе MGA Aviation сосредоточится на рейсах в россию, но в дальнейшем география полетов расширится.
MGA Aviation — вторая авиакомпания, которую создают в Турции для перевозки российских туристов. Ранее AirportHaber сообщал о создании перевозчика Southwind, который призван «не оставлять российский рынок пустым и не перекрывать турпоток в Турцию». Первые рейсы Southwind запланированы на конец мая.
На фоне войны в Украине турецкие власти приняли «дорожную карту» по привлечению российских туристов. Помимо создания специальных авиакомпаний план подразумевает выделение работающим в России турецким туроператорам кредитов на общую сумму $300 млн. Также авиакомпания Turkish Airlines выделит для российских туристов 1,5 млн мест на собственных рейсах. Эти меры, как рассчитывают турецкие власти, привлекут в страну не менее 3 млн российских туристов.
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