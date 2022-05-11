В Турции пассажирский автобус слетел в кювет, погибли 14 человек

11:00 08 августа Киев, Украина

Турецкий автобус, следовавший по загородному маршруту, слетел в кювет и перевернулся. В результате аварии скончалось на данный момент 14 человек, это количество может увеличиться.

Об этом сообщает Анадолу в воскресенье, 8 августа.



"Пассажирский автобус, следовавший с кольцевой дороги OSB Балыкесир в сторону района Эдремит, вышел из-под контроля и перевернулся", – говорится в сообщении.



Указано, что 11 человек погибли на месте, троих госпитализированных спасти не удалось. Еще 18 человек получили ранения, они транспортированы в больницы.



Соответствующие службы начали расследование произошедшего. Другие подробности не приводятся.