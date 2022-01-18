В Турции оправдали немецкую журналистку, обвиняемую в пропаганде терроризма

В Турции суд оправдал немецкую журналистку турецкого происхождения Мешале Толу, которую вместе с мужем и еще несколькими лицами обвиняли в пропаганде терроризма и поддержке деятельности леворадикальной Компартии Турции/Марксистско-ленинской.
Судебный процесс длился более четырех лет, пишет Spiegel.
Издание также обнародовало сообщение Толу в твиттере, где журналистка пишет: "Через четыре года, восемь месяцев и 20 дней: оправдана по обоим пунктам!"
Толу, работавшую в информационном агентстве Etha, закрытом правительственным декретом, арестовали в Стамбуле в апреле 2017 года, взяв штурмом ее квартиру. В то же время задержали журналиста Die Welt Дениза Юджеля и правозащитника Петера Штойдтнера.
Женщину продержали под арестом более семи месяцев – до середины декабря того же года. В 2018 году судьи сняли запрет на выезд журналистки за границу, и она вернулась в Германию. В дальнейшем судебный процесс продолжался без его личного участия. Муж Толу также уехал из Турции.
Юджель отпустили и дали возможность выехать в Германию в 2018 году. Его заочно приговорили к почти трем годам лишения свободы. Штойдтнер был оправдан в 2020 году.
Ранее сообщалось, что в 2021 году Турция вместе с Палестиной и Алжиром стала самой опасной страной для журналисток. Они подвергались физическим нападениям, юридическому преследованию, расовой дискриминации, были заключены без суда, против них проводились массовые кампании по дезинформации и т.д.
Такие данные привела коалиция "Женщины в журналистике" (CFWIJ) в отчете по результатам мониторинга о случаях насилия в отношении журналисток из 92 стран.
Судебный процесс длился более четырех лет, пишет Spiegel.
Издание также обнародовало сообщение Толу в твиттере, где журналистка пишет: "Через четыре года, восемь месяцев и 20 дней: оправдана по обоим пунктам!"
Толу, работавшую в информационном агентстве Etha, закрытом правительственным декретом, арестовали в Стамбуле в апреле 2017 года, взяв штурмом ее квартиру. В то же время задержали журналиста Die Welt Дениза Юджеля и правозащитника Петера Штойдтнера.
Женщину продержали под арестом более семи месяцев – до середины декабря того же года. В 2018 году судьи сняли запрет на выезд журналистки за границу, и она вернулась в Германию. В дальнейшем судебный процесс продолжался без его личного участия. Муж Толу также уехал из Турции.
Юджель отпустили и дали возможность выехать в Германию в 2018 году. Его заочно приговорили к почти трем годам лишения свободы. Штойдтнер был оправдан в 2020 году.
Ранее сообщалось, что в 2021 году Турция вместе с Палестиной и Алжиром стала самой опасной страной для журналисток. Они подвергались физическим нападениям, юридическому преследованию, расовой дискриминации, были заключены без суда, против них проводились массовые кампании по дезинформации и т.д.
Такие данные привела коалиция "Женщины в журналистике" (CFWIJ) в отчете по результатам мониторинга о случаях насилия в отношении журналисток из 92 стран.
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