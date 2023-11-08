В Турции обнаружили подземный город, возраст которого оценивается в 2 тысячи лет

17:53 08 ноября Киев, Украина

Житель Турции обнаружил под своим сараем подземный город в возрасте 2 тысяч лет. Исследователи считают, что там по меньшей мере 3–4 уровня, соединенных тоннелями.

Об этом сообщает турецкое издание Haber Turk.

"Мы почистили грязь и обнаружили подземный город. В этом месте три-четыре этажа. Необходимо серьезно раскопать его", - сказал Мустафа Халиджиоглу, который и нашел старинную достопримечательность.

Раскопки начались еще 5 лет назад, и с тех пор мужчина реконструирует город, но только сейчас сообщил об этом широкой общественности.



По словам представителей Фонда защиты и продвижения экологических и культурных ценностей, город состоит из минимум двух отдельных слоев, через которые можно пройти с помощью тоннелей.



Халиджиоглу живет на улице, где расположено одно из туристических мест Кайсера – дом архитектора османского периода Мимара Синана.



Когда над городом построили дома, сначала помещение использовали в качестве сарая для хранения сена, а также как склад, позже их жители сбрасывали в подземные тоннели мусора. Поэтому Халиджиоглу и его семье пришлось очищать пространство от загрязнений. По его оценкам, площадь подземного города составляет 300 квадратных метров.



Он рассказал, что в туннелях встречаются преграждающие ход камни шириной от 50 сантиметров до 1,5 метров.