В Турции обнаружили подземный город, возраст которого оценивается в 2 тысячи лет

Житель Турции обнаружил под своим сараем подземный город в возрасте 2 тысяч лет. Исследователи считают, что там по меньшей мере 3–4 уровня, соединенных тоннелями.
Об этом сообщает турецкое издание Haber Turk.
Раскопки начались еще 5 лет назад, и с тех пор мужчина реконструирует город, но только сейчас сообщил об этом широкой общественности.
По словам представителей Фонда защиты и продвижения экологических и культурных ценностей, город состоит из минимум двух отдельных слоев, через которые можно пройти с помощью тоннелей.
Халиджиоглу живет на улице, где расположено одно из туристических мест Кайсера – дом архитектора османского периода Мимара Синана.
Когда над городом построили дома, сначала помещение использовали в качестве сарая для хранения сена, а также как склад, позже их жители сбрасывали в подземные тоннели мусора. Поэтому Халиджиоглу и его семье пришлось очищать пространство от загрязнений. По его оценкам, площадь подземного города составляет 300 квадратных метров.
Он рассказал, что в туннелях встречаются преграждающие ход камни шириной от 50 сантиметров до 1,5 метров.
По словам представителей Фонда защиты и продвижения экологических и культурных ценностей, город состоит из минимум двух отдельных слоев, через которые можно пройти с помощью тоннелей.
Халиджиоглу живет на улице, где расположено одно из туристических мест Кайсера – дом архитектора османского периода Мимара Синана.
Когда над городом построили дома, сначала помещение использовали в качестве сарая для хранения сена, а также как склад, позже их жители сбрасывали в подземные тоннели мусора. Поэтому Халиджиоглу и его семье пришлось очищать пространство от загрязнений. По его оценкам, площадь подземного города составляет 300 квадратных метров.
Он рассказал, что в туннелях встречаются преграждающие ход камни шириной от 50 сантиметров до 1,5 метров.
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