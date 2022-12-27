В Турции обнаружили еще одно месторождение газа в Черном море

08:06 27 декабря Киев, Украина

Объем природного газа в новом месторождении оценивается в 58 млрд кубометров, залежи находятся на глубине 3 тысячи 23 метра. Об этом в понедельник, 26 декабря, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

"Мы провели новое бурение на газовом месторождении Сакария. Наше буровое судно Fatih обнаружило запасы природного газа объемом 58 миллиардов кубических метров на глубине 3 тысячи 23 метра во время бурения на Чайджуме-1", - сообщил Эрдоган.



По его словам, благодаря новому открытию на месторождении Чайджума-1 турецкие запасы газа в Черном море увеличились на 170 миллиардов кубических метров и достигли 710 миллиардов кубических метров.

"Эквивалент природного газа, который мы обнаружили в Черном море, составляет 1 триллион долларов на международных рынках по сегодняшним цифрам", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что это открытие позволит осуществить новое бурение на других геологических полях, прилегающих к региону.