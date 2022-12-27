В Турции обнаружили еще одно месторождение газа в Черном море

Объем природного газа в новом месторождении оценивается в 58 млрд кубометров, залежи находятся на глубине 3 тысячи 23 метра. Об этом в понедельник, 26 декабря, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, благодаря новому открытию на месторождении Чайджума-1 турецкие запасы газа в Черном море увеличились на 170 миллиардов кубических метров и достигли 710 миллиардов кубических метров.
Он добавил, что это открытие позволит осуществить новое бурение на других геологических полях, прилегающих к региону.
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