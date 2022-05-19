В Турции из-за наводнения гибнут люди. Украина выражает соболезнования

Вслед за масштабными пожарами на многострадальную Турцию обрушилась водная стихия. По последним данным управления по чрезвычайным ситуациям Турции, число людей, погибших в северных провинциях Турции в результате наводнений и селей, вызванных проливными дождями, возросло до 58.

Отмечается, что из-за наводнения люди погибли в провинциях Кастамону, Синоп и Бартын на Черноморском побережье Турции. Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил эти провинции зоной стихийного бедствия.

Из-за подтопления без электричества осталось 300 населенных пунктов. Заблокировано движение по ряду автодорог. Несколько многоэтажных зданий обрушились в городе Бозкурт, поисковики разбирают завалы.

Украинцы разделяют боль турецких семей, которые из-за стихии лишились близких.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с жертвами и разрушениями в результате наводнений в стране. Об этом Зеленский написал в Twitter.