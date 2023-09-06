В Турции автобус слетел с дороги: погибли 12 человек

Пассажирский автобус следовавший из Сиваса в Стамбул выехал на встречную полосу и слетел с дороги. В результате ДТП 12 человек погибли и 19 получили ранения.
Об этом сообщает агентство Anadolu.
• 30 metre derinliğindeki şarampole yuvarlandı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 21, 2023
• Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı https://t.co/wERv4OYc6h pic.twitter.com/0sCtX5JB5H
11 человек погибли на месте происшествия, а одного раненого, несмотря на медицинское вмешательство в ближайшей больнице, спасти не удалось. Из 19 пострадавших пассажиров, которых доставили в медицинские учреждения в районах Йозгат и Соргун, один остается в критическом состоянии.
По факту дорожно-транспортного происшествия начато расследование.
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