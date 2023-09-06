В Турции автобус слетел с дороги: погибли 12 человек

12:37 21 августа Киев, Украина

Пассажирский автобус следовавший из Сиваса в Стамбул выехал на встречную полосу и слетел с дороги. В результате ДТП 12 человек погибли и 19 получили ранения. 
 
Об этом сообщает агентство Anadolu.
"Автобус следовал из Сиваса в Стамбул, когда водитель потерял управление у перекрестка Мюкремин на трассе Сивас-Йозгат. Автобус выехал на встречную полосу и упал за отбойник, унеся жизни людей и нанеся значительные разрушения", - говорится в сообщении.
11 человек погибли на месте происшествия, а одного раненого, несмотря на медицинское вмешательство в ближайшей больнице, спасти не удалось. Из 19 пострадавших пассажиров, которых доставили в медицинские учреждения в районах Йозгат и Соргун, один остается в критическом состоянии.
 
По факту дорожно-транспортного происшествия начато расследование.