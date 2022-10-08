В Турции автобус с украинцами попал в ДТП - соцсети

13:33 08 октября Киев, Украина

В турецком курортном городе Анталия микроавтобус, перевозивший украинских туристов, съехал с дороги и перевернулся. В результате погиб один человек.

Об этом в пятницу, 7 октября, сообщил пользователь Facebook Vladimir Khotko.



По его данным, транспортное средство направлялось в аэропорт. По неизвестным причинам водитель не справился с управлением, и автобус вылетел с проезжей части.



14 пассажиров были госпитализированы. В больнице один из пострадавших украинцев скончался.