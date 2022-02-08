В Тунисе распущен высший судебный орган

06:31 08 Февраль Киев, Украина

Тунисская полиция в понедельник заблокировала доступ к главному судебному надзорному органу страны через два дня после того, как президент Каис Саид распустил его.

Силы безопасности перекрыли все дороги к штаб-квартире Высшего судебного совета (ВСМ) в Тунисе.

«Мы не знаем, кто издал эти приказы, но мы знаем, что они не имеют под собой законных оснований», — сказал президент ВСМ Юсеф Бузакер.

Саид распустил орган в воскресенье, спустя несколько месяцев после увольнения правительства и захвата широких полномочий в Тунисе, который часто превозносится как единственная демократия, возникшая после арабских восстаний 2011 года.

Его сторонники говорят, что его захват власти 25 июля был необходим после десятилетия плохого управления коррумпированными политическими партиями после восстания, спровоцировавшего восстания «арабской весны».

Но критики говорят, что он направил страну по опасному пути автократии.

Бузакер сказал, что закрытие ВСМ «доказывает, что мы вступили в фазу, когда исполнительная власть использует силу, чтобы захватить контроль над всеми государственными учреждениями, включая судебную систему».

Предупреждая об угрозах «правам и свободам», он сказал, что ВСM продолжит выполнять свою работу.

В воскресенье Саид заявил, что CSM был коррумпирован и отложил политические расследования убийств деятелей левой оппозиции Чокри Белаида и Мохамеда Брахми.

ВСM заявил, что ему не хватает юридических и конституционных полномочий для его роспуска.

Орган, созданный в 2016 году, состоит из 45 мировых судей, имеющих право назначать судей.

Парламент назначает две трети своих членов, которые затем несут ответственность за назначение остальных.