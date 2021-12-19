В Токио будут выдавать гомосексуальным парам сертификаты о партнерстве

С апреля 2022 года в Токио начнут выдавать сертификаты об однополом партнерстве, заявила губернатора японской столицы Юрико Койке
Об этом сообщает Reuters.
По Койке, гомосексуальные пары смогут зарегистрировать свои отношения и получить возможности, которыми беспрепятственно пользуются гетеросексуалы, например, право арендовать общее жилье.
Сертификат не будет считаться официальным подтверждением брака, однако СМИ отмечают, что внедрение системы является важным шагом для легализации однополых браков.
В 5 префектурах Японии и нескольких районах Токийского столичного округа можно получить подобные сертификаты. С 2015-го токийский район Сибуя ввел систему однополого партнерства, а первым городом, официально признавшим гомосексуальные браки 2019-го, стал город Тиба.
Конституция Японии, принятая после окончания Второй мировой войны, определяет брак как "взаимное согласие обоих полов". В этом году эту норму суд признал незаконной. Япония – единственная страна Большой семерки, в которой до сих пор гомосексуальным парам запрещают заключать брак.
В Украине гомосексуалы до сих пор не могут официально зарегистрировать брак или партнерство. Минюст был обязан разработать и подать в парламент соответствующий законопроект еще до 2020 года, однако должностные лица не сделали этого.
Из-за запрета заключать партнерства или вступать в брак гомосексуальные украинцы не могут решать вопросы наследства, пользоваться совместно приобретенным имуществом с любимым человеком или разделить его в случае развода. Не имеют они права принимать медицинские решения за партнера.
Об этом сообщает Reuters.
По Койке, гомосексуальные пары смогут зарегистрировать свои отношения и получить возможности, которыми беспрепятственно пользуются гетеросексуалы, например, право арендовать общее жилье.
Сертификат не будет считаться официальным подтверждением брака, однако СМИ отмечают, что внедрение системы является важным шагом для легализации однополых браков.
В 5 префектурах Японии и нескольких районах Токийского столичного округа можно получить подобные сертификаты. С 2015-го токийский район Сибуя ввел систему однополого партнерства, а первым городом, официально признавшим гомосексуальные браки 2019-го, стал город Тиба.
Конституция Японии, принятая после окончания Второй мировой войны, определяет брак как "взаимное согласие обоих полов". В этом году эту норму суд признал незаконной. Япония – единственная страна Большой семерки, в которой до сих пор гомосексуальным парам запрещают заключать брак.
В Украине гомосексуалы до сих пор не могут официально зарегистрировать брак или партнерство. Минюст был обязан разработать и подать в парламент соответствующий законопроект еще до 2020 года, однако должностные лица не сделали этого.
Из-за запрета заключать партнерства или вступать в брак гомосексуальные украинцы не могут решать вопросы наследства, пользоваться совместно приобретенным имуществом с любимым человеком или разделить его в случае развода. Не имеют они права принимать медицинские решения за партнера.
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