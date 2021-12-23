В ТикТок распространяется новая опасная игра

В популярной сети TikTok распространяется новый опасный челлендж Blackout Challenge, который унес жизнь 10-летнего ребенка из США.
Об этом пишет The Mirror.
Вирусный тренд предполагает, что пользователи записывают, как они задерживают дыхание, пока не теряют сознание. Недавно в ловушку такого развлечения попала 10-летняя девочка Нила Андерсон из штата Пенсильвания (США). Ребенок умер.
Теперь мать девочки Тавайна Андерсон хочет предупредить других родителей, чтобы они избавили своих детей от смертельного развлечения.
В настоящее время видео со смертельной игрой уже удалено с платформы, поскольку соцсеть стремится бороться с этой тенденцией.
По словам мамы погибшей девочки, 10-летняя Нила потеряла сознание в спальне своего дома в Честере в минувшее воскресенье, 19 декабря, после того, как якобы выполняла задание опасной игры. Семья доставила ее в местную больницу, но медики только констатировали ее смерть.
Поэтому мать призывает родителей проверять телефоны своих детей, потому что никогда не знаешь, что найдешь.
В свою очередь представитель TikTok рассказали, что «тревожный челлендж» появился задолго до видеоплатформы и никогда не был трендом TikTok.
Также отметили, что Нила пятый ребенок, умерший при участии в Blackout Challenge только в этом году.
Об этом пишет The Mirror.
Вирусный тренд предполагает, что пользователи записывают, как они задерживают дыхание, пока не теряют сознание. Недавно в ловушку такого развлечения попала 10-летняя девочка Нила Андерсон из штата Пенсильвания (США). Ребенок умер.
Теперь мать девочки Тавайна Андерсон хочет предупредить других родителей, чтобы они избавили своих детей от смертельного развлечения.
В настоящее время видео со смертельной игрой уже удалено с платформы, поскольку соцсеть стремится бороться с этой тенденцией.
По словам мамы погибшей девочки, 10-летняя Нила потеряла сознание в спальне своего дома в Честере в минувшее воскресенье, 19 декабря, после того, как якобы выполняла задание опасной игры. Семья доставила ее в местную больницу, но медики только констатировали ее смерть.
Поэтому мать призывает родителей проверять телефоны своих детей, потому что никогда не знаешь, что найдешь.
В свою очередь представитель TikTok рассказали, что «тревожный челлендж» появился задолго до видеоплатформы и никогда не был трендом TikTok.
Также отметили, что Нила пятый ребенок, умерший при участии в Blackout Challenge только в этом году.
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