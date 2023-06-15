В территориальные воды Грузии вошли корабли НАТО

16:53 28 сентября Киев, Украина

Пять военных кораблей второй постоянной противоминной группы НАТО прибыли в Грузию для проведения совместных учений в Черном море.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.



По информации пресс-службы МВД, в состав подразделения входят испанские (флагманские), итальянские, болгарские, румынские и турецкие военно-морские корабли. Командует отрядом капитан первого класса Хавьер Нанес де Прадо.

«Визит Второго постоянного подразделения НАТО по противоминной деятельности ясно подтверждает поддержку Североатлантическим альянсом курса Грузии на членство в НАТО. Тесное сотрудничество Грузии с НАТО укрепляет безопасность Черного моря и способствует стабильности в регионе», — сообщают в МВД.

Целью учений является повышение оперативной совместимости военно-морских сил Грузии и НАТО и укрепление обороноспособности Грузии. Уточняется, что в 2021 году корабли НАТО посещают Грузию во второй раз.



