В территориальные воды Грузии вошли корабли НАТО

Пять военных кораблей второй постоянной противоминной группы НАТО прибыли в Грузию для проведения совместных учений в Черном море.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.
По информации пресс-службы МВД, в состав подразделения входят испанские (флагманские), итальянские, болгарские, румынские и турецкие военно-морские корабли. Командует отрядом капитан первого класса Хавьер Нанес де Прадо.
Целью учений является повышение оперативной совместимости военно-морских сил Грузии и НАТО и укрепление обороноспособности Грузии. Уточняется, что в 2021 году корабли НАТО посещают Грузию во второй раз.
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