В Тбилиси приземлился российский самолет: в аэропорту вспыхнули протесты

Прямой рейсовый самолет из российской федерации в Тбилиси приземлился после четырехлетнего перерыва, а в аэропорту возникли протесты.
Авиакомпания "Азимут" выполнила первый прямой рейс из москвы в Тбилиси. Грузинское издание Formula news сообщило об этом событии.
Самолет отправился из аэропорта "Внуково" и приземлился в столице Грузии в 13:17 местного времени. Этот полет стал первым после снятия ограничений на прямые перелеты между двумя странами.
В честь этого события пассажиров на борту российского самолета компании "Азимут" угостили шампанским. По информации издания "Эхо Кавказа", первым рейсом из москвы в Тбилиси прибыла делегация прокремлевских политиков и общественных деятелей.
Тем временем в аэропорту проходит акция протеста со стороны грузинской оппозиции и других противников возобновления прямых авиарейсов в россию. К аэропорту были направлены дополнительные силы правоохранителей.
Активисты встретили рейс с использованием протестных транспарантов и флагов Грузии, Евросоюза и Украины. Более 100 неправительственных организаций предварительно обвинили грузинские власти в препятствовании получению статуса кандидата на вступление в Евросоюз из-за возобновления авиасообщения с россией.
Авиакомпания "Азимут" выполнила первый прямой рейс из москвы в Тбилиси. Грузинское издание Formula news сообщило об этом событии.
Самолет отправился из аэропорта "Внуково" и приземлился в столице Грузии в 13:17 местного времени. Этот полет стал первым после снятия ограничений на прямые перелеты между двумя странами.
В честь этого события пассажиров на борту российского самолета компании "Азимут" угостили шампанским. По информации издания "Эхо Кавказа", первым рейсом из москвы в Тбилиси прибыла делегация прокремлевских политиков и общественных деятелей.
Тем временем в аэропорту проходит акция протеста со стороны грузинской оппозиции и других противников возобновления прямых авиарейсов в россию. К аэропорту были направлены дополнительные силы правоохранителей.
Активисты встретили рейс с использованием протестных транспарантов и флагов Грузии, Евросоюза и Украины. Более 100 неправительственных организаций предварительно обвинили грузинские власти в препятствовании получению статуса кандидата на вступление в Евросоюз из-за возобновления авиасообщения с россией.
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