В Татарстане массово собирают иранские дроны Shahed-136 - СМИ

В россии на территории особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане организована массовая сборка боевых дронов Shahed-136 из иранских компонентов для российской армии.
Об этом говорится в расследовании издания "Протокол" и YouTube-канала РЗВРТ.
Как утверждают авторы расследования, в "Алабуге" происходит сборка дронов-камикадзе Shahed-136, комплектующие для них полностью поставляют из Ирана.
По информации журналистов, договор с Ираном предусматривает обучение специалистов по "Алабуге" на территории иранского производства. Первая подобная поездка прошла в марте 2023 года. В настоящее время обучение проходят старшие специалисты и основной менеджерский состав. Предполагается, что такое обучение в Иране пройдут более 200 человек, в том числе специалисты среднего звена и студенты.
Договор предусматривает передачу из Ирана конструкторской документации, которую иранские и российские инженеры дорабатывают совместно. Они также адаптируют процессы под российские реалии и потребности.
По словам источника, "Алабуга" не закупала сами дроны, а только получила право на организацию производства беспилотников.
Предполагается, что в будущем импорт компонентов из Ирана будет снижаться. Сначала из списка ввозимых товаров уберут корпус дронов, поскольку он прост в производстве, затем — GPS-модуль и процессор, потому что "они в иранских беспилотниках достаточно примитивны".
После этого в "Алабуге" планируют научиться делать двигатели, утверждают в расследовании. Там также планируется построить цех по производству боевой части дронов, но это займет время.
В расследовании отмечают, что ангар, где собирают дроны, занимает 40 тысяч кв. метров. В следующем году руководство "Алабуги" планирует перенести производство части деталей на территорию экономической зоны и автоматизировать его.
По информации источника, итоговая площадь ангаров будет больше 100 тысяч кв. метров. Журналисты сравнивают это с отдельной деревней, которая занимается только производством дронов для российской армии.
Об этом говорится в расследовании издания "Протокол" и YouTube-канала РЗВРТ.
Как утверждают авторы расследования, в "Алабуге" происходит сборка дронов-камикадзе Shahed-136, комплектующие для них полностью поставляют из Ирана.
По информации журналистов, договор с Ираном предусматривает обучение специалистов по "Алабуге" на территории иранского производства. Первая подобная поездка прошла в марте 2023 года. В настоящее время обучение проходят старшие специалисты и основной менеджерский состав. Предполагается, что такое обучение в Иране пройдут более 200 человек, в том числе специалисты среднего звена и студенты.
Договор предусматривает передачу из Ирана конструкторской документации, которую иранские и российские инженеры дорабатывают совместно. Они также адаптируют процессы под российские реалии и потребности.
По словам источника, "Алабуга" не закупала сами дроны, а только получила право на организацию производства беспилотников.
Предполагается, что в будущем импорт компонентов из Ирана будет снижаться. Сначала из списка ввозимых товаров уберут корпус дронов, поскольку он прост в производстве, затем — GPS-модуль и процессор, потому что "они в иранских беспилотниках достаточно примитивны".
После этого в "Алабуге" планируют научиться делать двигатели, утверждают в расследовании. Там также планируется построить цех по производству боевой части дронов, но это займет время.
В расследовании отмечают, что ангар, где собирают дроны, занимает 40 тысяч кв. метров. В следующем году руководство "Алабуги" планирует перенести производство части деталей на территорию экономической зоны и автоматизировать его.
По информации источника, итоговая площадь ангаров будет больше 100 тысяч кв. метров. Журналисты сравнивают это с отдельной деревней, которая занимается только производством дронов для российской армии.
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