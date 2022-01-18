В Тайване суд впервые разрешил однополой паре усыновить ребенка

Супруги Ван Чен-вэй и Чен Чун-джу в Тайване стали первой однополой парой, легально усыновившей ребенка, сообщает The Guardian.
В 2019 году Тайвань стал первой азиатской страной, где узаконили однополые браки, хотя определенные ограничения на усыновление там существуют. Скажем, любое лицо может подать заявку на усыновление ребенка, но для женатых однополых пар единственным вариантом является сначала развод, после чего один из партнеров должен подать заявку на усыновление. Позже они могут снова жениться, но другой партнер не получит равных прав на отцовство.
Ван и Чен отложили свой брак, чтобы завершить усыновление девочки Чжоджо. Затем пара обратилась в суд, чтобы Чен признали отцом ребенка.
Суд вынес решение о том, что ребенок не должен быть дискриминирован из-за статуса его родителей и что закон не запрещает усыновление детей, которых уже усыновили.
Решение позволило Чену удочерить Чжоджо и быть зарегистрированным как отец вместе с Ван.
Сейчас у меня есть все. Я женат, и, как и гетеросексуальные пары, мы можем иметь своих детей. Но мы рождены, чтобы иметь и наслаждаться всем этим, это не история благотворительности. Нам не нужно было бороться за это“, – поделился Ван.
Напомним, в ноябре 2021 года венгерское правительство хотело разрешить усыновление только для семейных пар, состоящих из мужчин и женщин.
Кроме того, ранее в Польше президент Анджей Дуда собирался закрепить в Конституции запрет на усыновление и удочерение детей со стороны ЛГБТ-пар. Во время своих выступлений, вспоминая о сексуальном просвещении и ЛГБТ, глава страны также назвал "идеологию, которая под клише уважения и терпимости скрывает глубокую нетерпимость", разрушительнее коммунистической.
В 2019 году Тайвань стал первой азиатской страной, где узаконили однополые браки, хотя определенные ограничения на усыновление там существуют. Скажем, любое лицо может подать заявку на усыновление ребенка, но для женатых однополых пар единственным вариантом является сначала развод, после чего один из партнеров должен подать заявку на усыновление. Позже они могут снова жениться, но другой партнер не получит равных прав на отцовство.
Ван и Чен отложили свой брак, чтобы завершить усыновление девочки Чжоджо. Затем пара обратилась в суд, чтобы Чен признали отцом ребенка.
Суд вынес решение о том, что ребенок не должен быть дискриминирован из-за статуса его родителей и что закон не запрещает усыновление детей, которых уже усыновили.
Решение позволило Чену удочерить Чжоджо и быть зарегистрированным как отец вместе с Ван.
Сейчас у меня есть все. Я женат, и, как и гетеросексуальные пары, мы можем иметь своих детей. Но мы рождены, чтобы иметь и наслаждаться всем этим, это не история благотворительности. Нам не нужно было бороться за это“, – поделился Ван.
Напомним, в ноябре 2021 года венгерское правительство хотело разрешить усыновление только для семейных пар, состоящих из мужчин и женщин.
Кроме того, ранее в Польше президент Анджей Дуда собирался закрепить в Конституции запрет на усыновление и удочерение детей со стороны ЛГБТ-пар. Во время своих выступлений, вспоминая о сексуальном просвещении и ЛГБТ, глава страны также назвал "идеологию, которая под клише уважения и терпимости скрывает глубокую нетерпимость", разрушительнее коммунистической.
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