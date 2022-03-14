В Тайланде начались испытания собственной COVID-вакцины

15:38 15 июня Киев, Украина

Таиландский университет Чулалонгкорн начал испытания собственной вакцины от COVID-19 на добровольцах, в нем примут участие две группы в возрасте 18–55 лет и в возрасте 65–75 лет.

Об этом во вторник на брифинге сообщил заместитель пресс-секретаря Министерства иностранных дел королевства Натапану Нопакун.

“Начался первый этап испытаний на людях препарата ChulaCov19, разработанного Университетом Чулалонгкорн. В нем участвуют 72 добровольца”, — добавил Нопакун. Речь идет о двух группах по 36 человек в возрасте от 18 до 55 лет и от 65 до 75 лет соответственно. “Во второй фазе, которая запланирована на август текущего года, должны поучаствовать от 150 до 300 человек”, — пояснил он.

Вакцина, разработанная в Таиланде и созданная по технологии мРНК, уже была протестирована на обезьянах и крысах, доказав, что способна обеспечить повышение иммунитета. Препарат может храниться до трех месяцев при температуре от 2 до 8 градусов по Цельсию или до двух недель при 25 градусах. Вакцина ChulaCov19 может быть одобрена для массового производства к середине 2022 года в случае успешного завершения испытаний.



Препарат изготовлен из микроскопических частей генетического материала коронавируса без какого-либо использования инфекции, отмечают ученые. Когда организм получает небольшую часть этого материала, то накапливается спайковый белок и стимулирует иммунную систему, чтобы бороться с вирусом при вступлении с ним в контакт. После выработки вакциной необходимого количества белка в организме она разрушается в течение нескольких дней.



Между тем специалисты Университета Чулалонгкорн уже подготовились к разработке вакцины второго поколения, способной противостоять различным мутациям коронавируса, в том числе штаммам, которые впервые были обнаружены в Великобритании, Южной Африке и Индии. Эта версия препарата будет готова к тестированию на добровольцах к четвертому кварталу текущего года.