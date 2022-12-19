В Таиланде затонул корабль во время шторма

Корвет Королевских военно-морских сил Таиланда Sukhothai затонул во время шторма в Сиамском заливе.
Об этом сообщает The Bangkok Post в понедельник, 19 декабря."HTMS Sukhothai затонул возле Прачуап-Кхири-Хана около 23:30 в воскресенье", – заявил спикер ВМС адмирал Поккронг Монтхатпалин.
Корвет вел патрулирование примерно в 20 морских милях от берега района Банг Сапхан провинции Прачуапкхири Хан. Во время шторма его ударили высокие волны, он наклонился примерно на 60 градусов к правому борту, набрал воды и перевернулся.
На борту корвета находились 106 моряков. Из них 75 удалось спасти, 31 военный считался пропавшим без вести.
Позже власти страны заявили, что обнаружены еще 10 членов экипажа, однако один из них погиб.
Указано, что корвет Sukhothai был построен в США и эксплуатировался 36 лет. Он был оборудован для противовоздушной обороны, морского боя и борьбы с подлодками.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии