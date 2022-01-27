В Таиланде разрешили выращивать каннабис в домашних условиях

15:06 27 Январь Киев, Украина

Управление по борьбе с наркотиками Таиланда заявило, что исключит каннабис из списка наркотиков, что позволит выращивать это растение в домашних условиях. Но только в том случае, если желающие его выращивать уведомят местное правительство о своих намерениях, а также не будут продавать каннабис без лицензий.

Решение вступит в силу через 120 дней после публикации в правительственной газете.



По законопроекту, если выращивать коноплю тайно, можно получить штраф до 605 долларов. За продажу без лицензии будут штрафовать до 9 тысяч долларов или могут дать три года тюремного заключения или то и другое.



В правительстве ожидают, что выращенный дома каннабис люди будут использовать в медицинских целях, а также подчеркивают, что будут проводить выборочные проверки.



Кроме того, на этой неделе министерство здравоохранения Таиланда представит отдельный законопроект, который очертит пределы законного использования каннабиса, в частности его легальную продажу и использование в рекреационных целях.



В 2018 году Таиланд стал первой страной в юго-восточной Азии, которая легализовала марихуану для медицинского использования.



В середине декабря 2021 Мальта стала первой страной Европейского Союза, которая легализовала в стране выращивание и использование каннабиса для личного пользования. Также каннабис полностью легализован в Уругвае (2013) и Канаде (2018). В США можно использовать марихуану в личных целях только в отдельных штатах.



В Украине употребление каннабиса не легализовали ни в медицинских целях, ни для личного использования. В июле 2021 года Верховная Рада не поддержала законопроект, предусматривавший выращивание некоторых видов конопли и разрешение на употребление каннабиса больным эпилепсией и онкологическими заболеваниями. Но в апреле 2021 года Кабмин разрешил отдельные препараты на основе медканабисс. Это «Набилон», используемый для лечения побочных эффектов химиотерапии рака (рвота, нейропатическая боль), и «Набиксимолс», снимающий боль и спазмы мышц при рассеянном склерозе.