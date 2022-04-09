В Таджикистане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 балла – есть жертвы

Эксперты отмечают, что по всему миру участились землетрясения. Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) опубликовал информацию о регистрации крупного землетрясения в Таджикистане. На севере страны были зафиксированы толчки магнитудой 5,9 баллов.

Землетрясение было зарегистрировано в 2:14 по Гринвичу, в 170 км к юго-востоку от города Худжанд, с эпицентром, расположенным на глубине 40 км, согласно данным EMSC. По сообщению комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана, в результате землетрясения магнитудой 5,9 баллов погибли пять человек.

По словам руководителя пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям Умэда Юсуфи, пять человек погибли в селе Лангара, что в регионе Тоджикобод. Двое несовершеннолетних жителей сельской общины Хиджборак Раштского района были ранены, а затем госпитализированы.

По предварительным данным, в результате землетрясения в двух селах в эпицентре события было повреждено 19 домов.