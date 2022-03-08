В Таджикистане прошли выборы президента

В Таджикистане 11 октября состоялись выборы президента. В голосовании приняли участие более 70% избирателей при необходимой явке 50%.
Как сообщает Радио Озоди со ссылкой на ЦИК Таджикистана, предварительные результаты выборов будут объявлены в понедельник, 12 октября.
В соответствии со статьей 34 Конституционного закона О выборах президента республики Таджикистан, выборы считаются состоявшимися при явке более 50% внесенных в списки избирателей.
11 октября в Таджикистане состоялись выборы президента, который избирается на 7-летний срок.
Это пятые выборы главы государства за 29 лет независимости Таджикистана, которые были назначены досрочно.
На пост президента претендуют пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Эмомали Рахмон от Народно-демократической партии (в пятый раз).
Как сообщает Радио Озоди со ссылкой на ЦИК Таджикистана, предварительные результаты выборов будут объявлены в понедельник, 12 октября.
В соответствии со статьей 34 Конституционного закона О выборах президента республики Таджикистан, выборы считаются состоявшимися при явке более 50% внесенных в списки избирателей.
11 октября в Таджикистане состоялись выборы президента, который избирается на 7-летний срок.
Это пятые выборы главы государства за 29 лет независимости Таджикистана, которые были назначены досрочно.
На пост президента претендуют пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Эмомали Рахмон от Народно-демократической партии (в пятый раз).
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